Covid-19. Primeiro-ministro e membros do Governo testados no domingo com resultado negativo

O gabinete do primeiro-ministro informou na manhã desta segunda-feira que António Costa e todos os membros do Governo testados à covid-19 na noite de domingo pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge tiveram resultado negativo.

Durante a manhã desta segunda-feira serão ainda testados ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o ministro do Ambiente, que se mantêm em isolamento até serem conhecidos os resultados.

O comunicado enviado às redações informa ainda que, por determinação da DGS, ficarão em confinamento, apesar de terem testado negativo, o ministro do Planeamento e a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, que ladeiam o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na reunião do Conselho de Ministros.

Ministro do Ensino Superior infetado

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, testou positivo à covid-19. De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

"Ontem ao fim da tarde, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à COVID 19. Não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo com o MCTES."

O Governo esteve reunido na passada quinta-feira. No entanto, este domingo, o Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica para fechar o Orçamento do Estado para 2021.

Veja também: