Mais de uma centena de estudantes Erasmus do Porto estão infetados com Covid-19

Mais de 100 estudantes do programa Erasmus que estudam no Porto estão infetados com covid-19, 80 dos quais na Universidade do Porto e 24 no Instituto Politécnico do Porto.

A Universidade do Porto confirmou à SIC que estão infetados nesta altura 80 alunos de várias faculdades. Acrescenta a universidade que não se registaram até ao momento casos de contágio dentro das instalações.

No Instituto Politécnico do Porto foram detetados mais dez casos positivos. São agora 24 o numero de infetados do programa Erasmus que frequentam o Instituto