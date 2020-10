Portugal regista mais 13 mortes e 2.153 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste sábado que há mais 13 mortes e 2.153 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.149 para 2.162, mais xx do que na sexta-feira e o número de infetados subiu de 95.902 para 98 055 em apenas 24 horas.

Portugal vai voltar ao estado de emergência? Marcelo convoca reuniões com agentes do setor da saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já analisou com o primeiro-ministro, António Costa, a possibilidade de ter que voltar a decretar o estado de emergência.

De acordo com o Expresso, os passos já ponderados entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa passam por fechar a noite, obrigando as pessoas a confinamento obrigatório a partir de certa hora.

Os confinamentos locais também não foram descartados.

Marcelo estará preocupado com o clima de crispação e com as críticas à forma como o governo está a gerir esta segunda vaga, por isso vai chamar a Belém, nas próximas duas semanas, a ministra da Saúde, bastonários do setor da saúde, ex-ministros e sindicatos.

Em cima da mesa estará também o difícil entendimento entre serviço nacional de saúde e privados.

Covid-19 em Portugal. Marcelo admite recolhimento obrigatório

Universidade de Oxford desenvolve testes capazes de identificar Covid-19 em menos de cinco minutos

Os cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, desenvolveram um teste rápido capaz de identificar um caso de coronavírus em menos de cinco minutos, reveleram os investigadores na quinta-feira, acrescentando que o teste pode ser utilizado em aeroportos e empresas.

A Universidade afirma que espera iniciar o desenvolvimento do dispositivo de teste no ínicio de 2021. A ferramenta é capaz de detetar um caso de coronavírus e distingui-lo de outros vírus com alta precisão.

Ferro admite diploma para uso obrigatório de máscaras e da app apesar de dúvidas

O presidente da Assembleia da República admitiu na quinta-feira o diploma para o uso obrigatório de máscaras e da aplicação "StayAway Covid", apesar de dúvidas sobre algumas medidas, face à "situação de urgência" em função da evolução da pandemia.

"Em condições normais, as dúvidas que me suscitam algumas das medidas elencadas levar-me-iam a solicitar, previamente à decisão sobre a admissão desta iniciativa, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias emitisse parecer sobre a sua constitucionalidade, nomeadamente quanto ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade", refere o despacho de admissão da proposta, a que agência Lusa teve acesso.

Ferro Rodrigues sublinhou que esta prática que tem adotado "deve ser sopesada em face da situação de urgência que as medidas podem exigir", justificando esta decisão com a "preocupante evolução da pandemia" que levou o Governo a elevar para situação de calamidade o nível de alerta em todo o território nacional continental.