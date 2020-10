Covid-19 nos EUA. Casos em crianças disparam

Nos Estados Unidos, os casos de covid-19 em crianças estão a aumentar.

Durante os primeiros 15 dias de outubro, cerca de 84 mil crianças foram diagnosticadas com a doença. A taxa de infeção infantil é de quase 1.000 por cada 100 mil habitantes.

Há estados que esta semana registaram o maior número diário de mortes até agora. Em todo o país, os casos estão a disparar.

Desde o início da pandemia, morreram mais 300 mil pessoas do que no mesmo período do ano passado.

