Covid-19. 72 concelhos com risco muito elevado de contágio. Costa afasta para já estado de emergência

O país atingiu este sábado um novo máximo de casos de covid-19, um número que há uns meses parecia ser impensável: 3.669. Só na região Norte registaram-se mais de 2.200 infeções. A última semana é, assim, a pior de sempre desde o início da pandemia.

Desde março há registo de 116.109 casos de covid-19 e 2.297 mortes causadas pela doença.

Os internamentos hospitalares também atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde o início da pandemia, num total de 1.455, mais 37 pessoas internadas do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão internados 221 doentes, mais 23 do que no dia anterior.

O Semanário Expresso, também avançou este sábado, que há pelo menos 72 concelhos do país que têm um um risco muito elevado de infeção pelo novo coronavírus e a a zona de maior incidência é na região Norte.

A fronteira de perigo é traçada quando existem mais de 120 novos casos de infeção por cada cem mil habitantes

Três destes concelhos têm estado em destaque nos últimos dias por causa do crescimento do número de casos: Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa está a construir um hospital de campanha para dar resposta a estas situações.

Já no Estádio Municipal de Paços de Ferreira abriram, entretanto, dois novos centros temporários de teste à Covid-19, e há um terceiro a caminho, já na próxima segunda-feira.

Costa considera prematuro falar em estado de emergência

Mesmo perante este cenário, o primeiro-ministro considera prematuro colocar já o país em estado de emergência. No entanto, não exlui um agravamento das medidas quando chegar o inverno.

Uma das medidas que pode ser equacionada é o recolher obrigatório, mas tudo vai depender do avanço da pandemia.

Para já, avançou o uso de máscara na rua e no próximo fim-de-semana vai ser proibido circular entre concelhos. E António Costa

recusa que se trate de um teste para o Natal.

