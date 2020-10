Médicos reafirmam que usar máscara é fundamental para evitar a transmissão do vírus

O número de novos casos não pára de aumentar em toda a Europa. A Organização Mundial de Saúde alerta que muitas unidades de cuidados intensivos na Europa vão chegar ao limite da sua capacidade nas próximas semanas.

A OMS afirma que a utilização de máscara pode evitar mais de 280 mil mortes nos próximos 3 meses.

Ainda assim, um grupo de manfistantes fez questão de se juntar este sábado no centro de Lisboa para dizer que está contra as restrições impostas pelas autoridades, nomeadamente, a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção.

A SIC falou com especialistas que contrariam estes manifestantes, onde estavam também alguns médicos, e afirmam que usar máscara é fundamental para evitar a transmissão do vírus.

Portugal atingiu este sábado um novo máximo de casos de covid-19, um número que há uns meses parecia ser impensável: 3.669. Só na região Norte registaram-se mais de 2.200 infeções. A última semana é, assim, a pior de sempre desde o início da pandemia.

Desde março há registo de 116.109 casos de covid-19 e 2.297 mortes causadas pela doença.

Os internamentos hospitalares também atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde o início da pandemia, num total de 1.455, mais 37 pessoas internadas do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão internados 221 doentes, mais 23 do que no dia anterior.

O Semanário Expresso, também avançou este sábado, que há pelo menos 72 concelhos do país que têm um um risco muito elevado de infeção pelo novo coronavírus e a a zona de maior incidência é na região Norte.

A fronteira de perigo é traçada quando existem mais de 120 novos casos de infeção por cada cem mil habitantes.