Covid-19 em Castelo Branco. 95% dos utentes de um lar em Belmonte estão infetados

No distrito de Castelo Branco, aumenta o número surtos de Covid-19 em lares de idosos. Um dos casos mais preocupantes é em Belmonte, onde 95% dos utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia estão infetadas.

Dos 100 utentes do lar, 95 testaram positivo ao novo coronavírus, assim como 18 funcionários. Há oito utentes atualmente internados. A instituição enfrenta dificuldades no recrutamento de colaboradores para assegurar o acompanhamento dos utentes.

Também no Fundão foi identificado um surto no lar da Santa Casa da Misericórdia. Este é o mais recente foco da doença na região e conta já como 36 idosos infetados, todos eles acima dos 75 anos. Há ainda 13 funcionárias que testaram positivo. Os utentes não infetados foram transferidos para um hotel da cidade, onde se encontram em vigilância em quartos individuais.

Em Castelo Branco há ainda um surto no Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia: os primeiros testes indicaram 12 utentes e 12 funcionários infetados com Covid-19. O sinal de alerta surgiu no fim de semana passado, quando uma funcionária apresentou sintomas ligeiros, semelhantes a uma constipação.