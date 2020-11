Covid-19. Lar no Pego em Abrantes com 80 infetados

A Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do Pego, no concelho de Abrantes, regista mais 31 casos de covid-19, num surto que conta agora com um total de 80 casos ativos, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), disse que, dos 47 casos positivos confirmados na quarta-feira, 35 em utentes e 12 em profisisonais, a situação evoluiu na quinta-feira para mais dois casos positivos e esta sexta-feira para um total de 80 casos confirmados, afetando 60 utentes e 20 profissionais.

"Dos testes que foram hoje conhecidos, temos mais 24 utentes com testes positivos e mais sete profissionais também com testes positivos, o que corresponde a termos mais 31 pessoas infetadas", disse o autarca daquele município do distrito de Santarém, que referiu que os 80 casos ativos naquele lar de idosos "representam cerca de 50% do universo de utentes e de funcionários" da instituição.

Maioria dos utentes acompanhados na instituição

Segundo Manuel Jorge Valamatos, "a grande maioria" dos utentes da ERPI em Pego "está assintomática", dando conta de "cinco casos de pessoas positivas internadas" no hospital de Abrantes e que "padecem de outras comorbilidades, uma das quais deverá ter alta esta sexta-feira".

A grande maioria dos utentes "estão a ser acompanhados na instituição", que foi setorizada para utentes covid e utentes não covid, estando "alguns dos profissionais em isolamento profilático e outros, sem sintomas e que se sentem em condições, a trabalhar junto dos utentes positivos", num surto em que "não há nenhum óbito a registar", afirmou.

O autarca disse ainda que a Segurança Social colocou na quinta-feira cinco elementos das brigadas de intervenção rápida a trabalhar na instituição, devido à necessidade de reforço de pessoal profissional, e também no âmbito do programa Marés, do IEFP, foram requisitadas alguma pessoas pelo Centro Social do Pego.

No total, a ERPI, situada na freguesia do Pego (Abrantes), tem 80 casos ativos em 60 utentes e em 20 funcionários, precisou o autarca, tendo referido que os resultados hoje conhecidos resultam de uma segunda testagem efetuada a "todo os funcionários e utentes" do Centro Social do Pego, "que tiveram os testes negativos" na fase inicial do surto.

A instituição tem 65 utentes e 71 funcionários.

Portugal com mais 52 mortes e 5.550 casos de covid-19

Portugal voltou esta sexta-feira a atingir um novo máximo de casos diários de covid-19 ao contabilizar mais 5.550 infeções nas últimas 24 horas e regista 52 óbitos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.793 mortes e 166.900 casos de infeção, estando ativos 70.354 casos, mais 3.197 do que na quinta-feira.