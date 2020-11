Covid-19. Hospital de Penafiel de novo em rutura com cuidados intensivos lotados

O Hospital de Penafiel está de novo em rutura, depois de, na semana passada, a ministra da Saúde, Marta Temido, ter garantido que a situação estava controlada.

Esta terça-feira de manhã, havia 197 doentes covid internados no hospital. 10 ocupavam a totalidade das camas da Unidade de Cuidados Intensivos. Nas urgências, a área reservada às doenças respiratórias também está no limite, com 12 doentes internados.

No Hospital de Viseu, foram identificados surtos de covid-19 em dois serviços: ortopedia e gastroenterologia. Há 29 infetados entre utentes e funcionários.

