A ministra da Saúde admite que a situação nos hospitais de Penafiel e Amarante foi muito grave.

Em entrevista à TSF Marta Temido garantiu no entanto que estão a ser tomadas medidas e, até ao fim da semana, o número de doentes covid-19 já estará dentro da capacidade do centro hospitar do Tâmega e Sousa.

