Covid-19. Vacina da Pfizer poderá chegar ao mercado até ao final do ano

Desenvolvida pela norte americana Pfizer, em associação com a alemã BioNtech, a vacina foi testada em mais de 40 mil pessoas em seis países e revelou uma eficácia de 90%.

Os resultados são promissores, mas também preliminares.

Se a vacina for aceite pelo regulador norte-americano, poderá chegar ao mercado já no final deste ano.

Espanha espera receber as primeiras 20 milhões de doses no início do próximo ano. Já o Reino Unido encomendou o dobro. Bruxelas vai encomendar 300 milhões de doses de vacina para a União Europeia