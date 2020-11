Covid-19. Encerrados 20 hotéis em dez dias na cidade do Porto

A falta de turistas levou ao encerramento de 20 hotéis na cidade do Porto nos últimos 10 dias. A Associação de Hotéis de Portugal estima que as perdas do setor rondem, este ano, os 4 mil milhões de euros.

A associação diz que no país 25 a 30% dos hotéis não chegaram sequer a reabrir depois da primeira vaga da covid-19.