Mealhada com receio do impacto das eventuais medidas mais restritivas

O Governo revê amanhã, quinta-feira, a lista de 121 concelhos abrangidos pelas medidas mais restritivas do estado de emergência. Na Mealhada, um dos concelhos que pode entrar nessa lista, teme-se que o recolher obrigatório ao fim de semana tenha impactos profundos na economia.

A lista de 121 concelhos foi feita no final de outubro e vai ser revista numa altura em que, com o aumento diário de novos casos, é previsível que o recolher obrigatório se estenda a outras regiões do país

A manter-se o critério de 240 casos por 100 mil habitantes, a Mealhada é um dos concelhos que passará a integrar a lista e a ter de cumprir as regras de recolher obrigatório.

Proibir a circulação aos fins de semana a partir das 13h00 poderá ter um profundo impacto económico no negócio do tradicional leitão da Bairrada

Para reduzir o impacto das restrições, o autarca da Mealhada pede que na cidade, aos fins de semana, o recolher obrigatório possa começara só às 15h00, dando mais tempo de trabalho à restauração

Depois da quebra nos meses de confinamento, os restaurantes conseguiram recuperar com um verão muito favorável e com aposta no take-away. Mas agora a quebra nas vendas já se voltou a fazer sentir desde o início do mês.

