Covid-19. Costa afirma que medidas de prevenção são a única "vacina possível"

Depois do primeiro fim de semana com recolher obrigatório a partir das 13h00, António Costa elogiou o comportamento dos portugueses pelo cumprimento de forma exemplar das medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

“Este fim de semana, foi exemplar o sentido cívico que o conjunto do país revelou, fazendo o enorme sacrifício de sacrificar a sua liberdade de circular para poder ajudar a conter e a interromper as cadeias de transmissão”, disse o primeiro ministro, durante a renovação do acordo de colaboração entre o Ministério da Saúde e oito Santas Casas da Misericórdia da região norte.

Também para os empresários houve palavras de elogio e a garantia de que não estão sozinhos.

Costa lembrou que foi o esforço de todos que travou a pandemia na primavera e que foram também as medidas drásticas que reduziram o número de casos na área metropolitana de Lisboa e, agora, no distrito do Porto.

O primeiro-ministro lembrou ainda que as notícias sobre a vacinas apontam para uma luz ao fundo do túnel, mas até lá chegar o remédio é outro.

“Só há uma vacina possível. Em bom rigor, por mais testes que façamos nós não sabemos e, portanto, a única forma de termos a certeza de que não nos contaminamos pelos outros, nem contaminados os outros, é mesmo manter a distância prudente, evitar os ajuntamentos e usar todas as medidas de segurança”, sublinhou.

Sobre o futuro do atual regime de recolher obrigatório, que está previsto terminar daqui a uma semana, António Costa nada revelou. Durante o dia, o primeiro-ministro também não chegou a responder às perguntas dos jornalistas.