"Pressão no SNS, nos intensivos e nos profissionais de saúde vai arrastar-se muito tempo"

Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional, diz estar preocupado com o Rt, o índice de transmissibilidade.

Explicou na SIC Notícias que o facto de o Rt estar a desacelerar ligeiramente significa que vamos "manter muitos casos durante várias semanas", o que se traduz em "pressão no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados intensivos e nos profissionais de saúde".

"As pessoas já estão cansadas, saturadas e não vão ter efeitos imediatos. É uma questão de gerir expectativas", afirmou.

Na Edição da Tarde, voltou e lembrar que neste momento os portugueses não devem ter contactos de risco com pessoas fora do agregado familiar.

"Uma coisa é o agregado familiar, as pessoas com quem vivem, outra são os amigos, os familiares mais alargados e os colegas de trabalho. Se as pessoas tivessem percebido isso, possivelmente não teriamos fechado os restaurantes", acrescentou.

Tiago Correia defendeu também que as medidas do governo para conter a transmissão de Covid-19 devem ser definidas em função do risco epidemiológico e dos surtos.

O especialista explicou que se deve ter em atenção as características dos surtos, nomeadamente se representam surtos localizados ou de contágio comunitário.

"O país não justifica medidas tão fragmentadas", considerou.

