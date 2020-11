Mais 69 mortes e 6.994 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas 6.994 novos casos de infeção e mais 69 mortes associadas à doença Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal regista um total de 3.701 mortes e 243.009 casos de Covid-19.

Há mais 26 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 458. Em relação aos internamentos em enfermaria, há menos 34 pessoas internadas, totalizando 3.017.

A DGS revela que estão ativos mais 2.703 casos de infeção em relação a quarta-feira. Foram dados como recuperados mais 4.222 doentes, 157.924 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 80.097 pessoas.

No que diz respeito aos 6.994 novos casos, 4.415 registam-se na região Norte, 1.542 em Lisboa e Vale do Tejo, 724 na região Centro, 145 no Alentejo, 102 no Algarve, 40 nos Açores e 26 na Madeira.

Das 69 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 29 ocorreram na região Norte, 24 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro, uma no Alentejo e 3 no Algarve.

Marcelo vai propor renovação do estado de emergência

As reuniões do Infarmed sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal regressaram esta quinta-feira, em Lisboa.

No final da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que vai enviar ainda hoje ao Parlamento o diploma da renovação do estado de emergência por mais 15 dias, de 24 de novembro até 8 de dezembro.

"Enviarei ainda esta tarde para a Assembleia da República - tendo em conta o que ouvi aos partidos políticos, o que ouvimos todos aos especialistas, o parecer do Governo - o diploma para ser votado amanhã [sexta-feira] ", anunciou o Presidente da República.

O Governo vai anunciar as novas medidas no âmbito de uma eventual prorrogação do estado de emergência no sábado, depois da reunião do Infarmed, esta quinta-feira, e do Conselho de Ministros, na sexta-feira.

Através de uma nota do gabinete do primeiro-ministro, é esclarecido que ainda "não foram tomadas quaisquer decisões".

O Governo está a ponderar aumentar o controlo da circulação entre concelhos nos fins de semana alargados do 1 e 8 de dezembro.

É uma das possibilidades para evitar os encontros familiares e travar a propagação da pandemia do novo coronavírus, numa altura em que é esperado um pico de internamentos por covid-19.

Além da proibição de circulação entre concelhos, o Governo poderá determinar a antecipação das férias escolares do Natal.

O epidemiologista Manuel do Carmo Gomes estima que o país atinja o pico de novos casos de covid-19 da segunda vaga entre os dias 25 e 30 de novembro, em média com 7 mil novos casos diários.

As previsões apontam para que o pico de mortes seja atingido na segunda semana de dezembro, com cerca de 95 a 100 óbitos por dia.

O epidemiologista esteve presente na reunião no Infarmed, que voltou esta quinta-feira a juntar políticos, especialistas e parceiros sociais.

A Direção-Geral da Saúde admite dificuldades em obter informação sobre a origem dos contágios por covid-19.

Em 81% dos casos não se sabe onde surgiu o contágio, mas na proporção onde há dados, 60% têm origem em contexto familiar.

A conclusão é da Direção Geral da Saúde que esta manhã apresentou este e outros dados sobre a evolução da pandemia em Portugal, entre o início de outubro e o dia 15 de novembro.

Com base nos novos três patamares de risco, a área do Grande Porto continua a ser a mais afetada, ou seja, tem mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes.

Número de infeções no mundo ultrapassa 55,6 milhões

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Avanços nas vacinas e tratamento contra a Covid-19

Este mês de novembro tem tido várias boas notícias sobre os avanços no desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2 bem como um tratamento novo.

► As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram na segunda semana de novembro que a sua vacina BNT162b2 contra a Covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes. Uma semana depois anunciaram ter concluído os testes com 95% de eficácia. Hoje o responsável da BioNtech revelou a possibilidade de a vacina poder começar a ser administrada antes do Natal.

► A vacina que está a ser desenvolvida pela universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca - ChAdOx1 nCoV-19- demonstrou ser segura e provocar uma resposta imunitária em pessoas mais idosas na fase 2 do ensaio clínico. Os resultados finais vão ser apresentados "antes do Natal", assegurou o líder da investigação.

► O porta-voz do ministro da Saúde da Rússia veio assegurar que a vacina que está a ser desenvolvida no país - a Sputnik V - tem uma taxa de eficácia superior a 90% e no dia seguinte Putin garantiu que "todas as vacinas russas contra a Covid-19 são eficazes"

► A vice-Presidente russa anunciou que os testes clínicos da segunda vacina russa contra a Covid-19, a EpiVacCorona que está a ser desenvolvida pelo Instituto Vector, começam a 15 de novembro,

► O ensaio clínico da potencial vacina CoronaVac da chinesa Sinovac chegou a ser suspenso no Brasil devido a "efeito adverso grave.", embora a empresa chinesa reafirme a confiança no produto, indicando que o efeito secundário não está relacionado com a vacina. Os testes foram retomados no dia 11.

► A 16 de novembro a farmacêutica Moderna revelou que a sua vacina experimental tem uma eficácia de 94,5%.

► A agência norte-americana do medicamento (FDA) deu uma autorização de utilização de emergência e temporária de um medicamento experimental para a Covid-19 fabricado pela Eli Lilly, mas apenas para doentes com sintomas ligeiros ou moderados e não para hospitalizados a necessitar de oxigénio.

O tratamento experimental com anticorpos sintéticos é o primeiro especificamente desenvolvido para o novo coronavírus.

Links úteis