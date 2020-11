Covid-19. Doses da vacina que Portugal vai comprar darão para oito milhões de pessoas

Portugal está preparado para comprar 16 milhões de doses de três vacinas contra a covid-19. As primeiras doses deverão chegar em janeiro, mas os especialistas alertam para os problemas de armazenamento e distribuição.

A Agência Europa do Medicamento acredita que poderá autorizar a administração de vacinas já em dezembro. Portugal tem previsto receber o dobro do que foi anunciado no verão. No total são 16 milhões de doses que, diz o Governo, deverão começar a chegar em janeiro.

Com este stock vai ser possível vacinar perto de 8 milhões de pessoas, já que a maior parte das vacinas implica duas tomas.

Os especialistas alertam para a necessidade urgente de ser feito um plano de armazenamento e distribuição. Vacinas como a da Pfizer, por exemplo, implicam medidas rigorosas de conservação. Têm de estar guardadas a uma temperatura de 70 graus negativos.

O Governo já garantiu que tudo vai decorrer de forma segura.