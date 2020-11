Vacina contra a Covid-19. “Ter vários produtos no mercado é importante”

Há mais avanços no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. A AstraZeneca, em colaboração com a Universidade de Oxford, anunciou bons resultados nos testes realizados com voluntários mais velhos, acima dos 70 anos.

Para o imunologista e investigador da Fundação Champalimaud, esta notícia - à semelhante das que deram a conhecer a eficácia das vacinas da Pfizer e Moderna - é “muito encorajadoras”.

Henrique Veiga Fernandes considera que ter diferentes vacinas de diferentes fabricantes no mercado “é absolutamente crítico”, tanto do ponto de vista da distribuição geográfica como permite também escolher o produto mais indicado para cada pessoa.

Relembra que as tecnologias usadas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna são muito “diferentes e novas” e que ter vários produtos igualmente eficazes e seguros no mercado é fundamental.

