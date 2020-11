"Escolas estão a correr bem". Governo não prevê antecipar férias de Natal nas escolas

O Governo não prevê antecipar as férias escolares de Natal. A garantia foi dada esta sexta-feira pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Em conferência de imprensa, António Lacerda Sales afirmou que as escolas não são um grande foco de contágio da Covid-19, apesar de, nesta altura, haver 477 surtos ativos em escolas: 291 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 72 na zona Centro, 58 na zona Norte, 29 no Alentejo e 27 no Algarve.

"Nada nos antecipa" que seja necessário mudar o calendário escolar, referiu o governante, que considerou que "as autoridades de saúde fazem bem o trabalho de segregação do que são os casos positivos, contactos de alto risco e contactos de baixo risco".

Turmas, zonas de escolas ou estabelecimentos inteiros só fecham "caso a autoridade de saúde o entenda, de acordo com a estratificação do risco".

Esta semana, o Governo tinha anunciado que está a estudar medidas mais apertadas de combate à Covid-19 para as duas primeiras semanas de dezembro, que têm fins de semana prolongados. Entre as possibilidades estavam a proibição de circulação entre concelhos e a antecipação das férias escolares de Natal.

