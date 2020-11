Portugal com mais 62 mortes e 6.472 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas 6.472 novos casos de infeção e mais 62 mortes associadas à doença Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Desde o iníco da pandemia em Portugal morreram 3.824 pessoas dos 255.970 casos de infeção confirmados.

Há mais 4 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 485. Em relação aos internamentos em enfermaria, há menos 54 pessoas internadas, totalizando agora 3.025.

Foram dados como recuperados mais 6.379 doentes.

O Governo anuncia hoje as medidas concretas do Estado de Emergência. O anúncio será feito por António Costa às 18h00.

O primeiro-ministro deverá revelar quais são os concelhos mais afetados e que terão medidas mais específicas.

Em cima da mesa poderá estar também a restrição de circulação entre concelhos nos próximos dois fins de semana, que incluem feriados à terça-feira.

As medidas entram em vigor na próxima terça-feira.

Mais de oito milhões de portugueses, residentes em 191 concelhos, estão este fim de semana sujeitos ao recolher obrigatório a partir das 13:00, decretado pelo Governo no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de covid-19.

A proibição de circulação no sábado e no domingo entre as 13:00 e as 05:00 já tinha sido aplicada no último fim de semana, mas abrangeu apenas 114 concelhos com risco elevado de transmissão do novo coronavírus.

Na sexta-feira, durante a discussão no parlamento do decreto presidencial para a prorrogação do estado de emergência em Portugal continental até 08 de dezembro, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu que o número de concelhos com elevado risco de contágio irá aumentar, ultrapassado as duas centenas.

Também na sexta-feira, o Conselho de Ministros esteve reunido para aprovar as medidas no âmbito da prorrogação do estado de emergência, que serão anunciadas hoje.

O Presidente da República fez uma comunicação ao país esta sexta-feira, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, na sequência da aprovação no Parlamento do seu decreto que renova o estado de emergência por mais 15 dias, entre 24 de novembro e 8 de dezembro.

Mais de 1,37 milhões de mortes e 56,8 milhões de casos de no mundo

A nova pandemia do coronavírus já matou pelo menos 1.373.381 em todo o mundo desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou o início da doença no final de dezembro, na China, segundo um balanço realizado pela agência noticiosa France-Presse.

Mais de 57.583.290 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 36.725.500 já são considerados curados.

Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos com 1.878 falecimentoss, França com 1.138 e o México, com 719.

Os Estados Unidos são o país mais afetado quanto a mortes e casos, com 254.424 mortes em 11.913.945 casos de infeção, segundo a Universidade Johns Hopkins, tendo 4.457.930 pessoas sido declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 168.613 mortos e 6.020.164 casos, a Índia com 132.726 mortos e 9.050.597 casos, o México com 100.823 mortos e 1.025.969 casos, e o Reino Unido com 54.286 mortos e 1.473.508 casos.

Ainda entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que lamenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 132 mortes por 100.000 habitantes, seguindo-se o Peru (108), Espanha (91) e Argentina (81).

A China, excluindo os territórios de Hong Kong e Macau, contabilizou oficialmente um total de 86.414 casos, sé 16 novos entre sexta e sábado, contando 4.634 mortes e 81.472 recuperações.

Na região da América Latina e Caraíbas contaram-se 432.461 mortes para 12.368.175 casos até hoje de manhã. Na Europa registaram-se 365.406 mortes e 16.034.727 casos, nos Estados Unidos e Canadá 265.736 mortes e 12.232.828 casos, na Ásia 186.824 mortes e 11.791.588 casos, no Médio Oriente 72.909 mortes e 3.081.311 casos, em África 49.104 mortes e 2.044.561 casos e na Oceânia 941 mortes e 30.107 casos.

