Covid-19 no mundo. Aumento generalizado de casos e novas restrições

Por todo o planeta, há um aumento generalizado de infeções de Covid-19 e novas medidas de controlo, algumas musculadas.

No aeroporto de Xangai, na China, bastaram 2 casos de transmissão local, para serem testados 17 mil funcionários. Em Seul, na Coreia do Sul, voltaram as restrições máximas: a partir de terça-feira fecham restaurantes e discotecas e os transportes públicos deixam de circular às 22h.

Já nos Estados Unidos, o número total de casos ultrapassa os 12 milhões. Só num dia, o país registou mais de 168 mil novos casos.

No Brasil, o país mais afetado da América do Sul, os médicos estão preocupados com a pressão nos hospitais.