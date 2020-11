Itália regista número mais elevado de mortes por Covid-19 desde março

A Itália registou 853 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, um número só superado no final de março, nos piores momentos da primeira vaga da pandemia durante a primavera, anunciou o Ministério da Saúde.

O número de óbitos subiu 122 desde segunda-feira, dia em que o país registou 630 e ultrapassou a barreira das 50.000 mortes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde italiana, 23.232 novas infeções foram registas nas últimas 24 horas, indicando que a curva está a diminuir.

Com as 853 mortes, o total de óbitos subiu para 51.306 e quanto às infeções, o total de casos até agora é de 1.455.022.

O chefe do Departamento de Prevenção do Ministério da Saúde, Gianni Rezza, reconheceu que o número de mortos é "uma má notícia", em conferência de imprensa.

Atualmente, há 34.577 pacientes internados e 3.816 em Unidades de Cuidados Intensivos.

A Lombardia continua a ser a região com mais novos casos diários, quase 5.000 no último dia, seguida pela Lácio e Toscana, cada uma com mais de 2.500 novos casos.

O Governo italiano, que está a decidir quais as medidas a adotar para o período de Natal, está sob pressão do setor das estâncias de esqui, que querem abrir, mas os especialistas voltaram hoje a desaconselhar.

"Ninguém subestima o impacto (económico) de um encerramento de atividades de esqui, porém os números atuais não tornam compatível uma hipótese de reabertura porque significaria expor todo o país a uma subida da curva epidémica e ter uma concertação europeia é absolutamente fundamental", apontou Franco Locatelli, presidente do Conselho Superior de Saúde, em conferência de imprensa.

Europa com primeiros sinais de reabertura

Depois de um mês ou mais de medidas apertadas para conter a Covid-19, Inglaterra, Alemanha e regiões de Espanha ensaiam primeiros sinais de reabertura.

Em Espanha, os restaurantes, bares, teatros e cinemas reabriram na Catalunha, mas mantém-se o recolher obrigatório.

No dia em que o rei Felipe VI entra em quarentena devido ao contato com uma pessoa que testou positivo à Covid-19, entrou em vigor uma medida anunciada há algumas semanas: o país exige teste ao coronavírus nos aeroportos à chegada.

Na Alemanha, 16 estados discutem a renovação do confinamento.

Veja também: