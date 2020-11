Movimento “A Pão e Água” em protesto por apoios a fundo perdido

A escadaria da Assembleia da República foi palco de um protesto pacífico do movimento "A Pão e Água". Esta quarta-feira cerca de 400 pessoas manifestaram-se para reivindicar ajudas ao Governo, quando dentro do parlamento se votava o Orçamento do Estado para 2021.

A SIC sabe que algumas pessoas do setor noturno, dos bares e discotecas, vão iniciar esta quarta-feira à noite uma greve de fome.

“Qual é a diferença de morrer de fome daqui a cinco meses ou morrer de fome hoje?”, questiona um dos elementos da organização.

Pelo menos 20 autocarros trouxeram para este protesto pacífico pessoas de várias zonas do país, que estão a sofrer com as medidas de contenção da pandemia. O setor da restauração e o setor noturno são dos mais afetados.