Covid-19. Grupo de trabalho criado pelo Governo tem 30 dias para concluir toda a estratégia de vacinação

O grupo de trabalho criado pelo Governo para coordenar o plano de vacinação contra a covid-19 tem 30 dias para concluir todo o processo, desde a operação logística de armazenamento à distribuição e administração das vacinas.

É coordenado pelo ex-secretário de Estado Francisco Ramos e inclui elementos da Direção-Geral da Saúde, Infarmed e dos Ministérios da Defesa e da Administração Interna.

Uma das muitas tarefas desta Task Force, como lhe chama o Governo, passa também por definir com clareza e objectividade a forma como toda a estratégia vai ser comunicada ao país.

Outra das responsabilidades do grupo de trabalho é a articulação com a Madeira e os Açores de todos os pormenores do plano de vacinação nas regiões autónomas.

O Governo lembra que esta estratégia, a desenvolver nos próximos 30 dias, é uma etapa fundamental para responder à pandemia e salvar vidas.

