Covid-19: primeiro pedido de aprovação de vacina na Europa chegará "muito em breve"

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) espera receber o primeiro pedido para aprovação de uma vacina contra a Covid-19 "muito em breve".

A EMA não especificou qual será a primeira farmacêutica a apresentar o pedido, mas a candidatas a vacina da Pfizer/BioNTech é a que está mais avançada no processo burocrático entre as três que já publicaram os resultados da última fase dos ensaios clínicos - Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

As farmacêuticas solicitaram a aprovação da FDA nos EUA a 20 de novembro e o regulador no Reino Unido está a fazer a sua própria avaliação.

A EMA iniciou uma revisão em tempo real da vacina daPfizer/BioNTech a 6 de outubro para acelerar o processo de aprovação, permitindo que os investigadores apresentem os resultados em tempo real, sem esperar pelos estudos necessários para a conclusão.

Avanços nas vacinas e tratamento contra a Covid-19

Este mês de novembro tem tido várias boas notícias sobre os avanços no desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2 bem como um tratamento novo.

► As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram na segunda semana de novembro que a sua vacina BNT162b2 contra a Covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes. Uma semana depois anunciaram ter concluído os testes com 95% de eficácia. A 19 de novembro o responsável da BioNtech revelou a possibilidade de a vacina poder começar a ser administrada antes do Natal e anunciaram que, no dia seguinte apresentam um pedido de emergência para aprovação junto da FDA.

► A vacina que está a ser desenvolvida pela universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca - ChAdOx1 nCoV-19- demonstrou ser segura e provocar uma resposta imunitária em pessoas mais idosas na fase 2 do ensaio clínico. Os resultados finais vão ser apresentados "antes do Natal", assegurou o líder da investigação.

Esta vacina já sofreu entretanto dois revezes: a 23 de novembro foi noticiado que a eficácia de 90% obtida devido a erro na dosagem e, a 26 de novembro, soube-se que um erro no fabrico da vacina da AstraZeneca põe em causa eficácia

► O porta-voz do ministro da Saúde da Rússia veio assegurar que a vacina que está a ser desenvolvida no país - a Sputnik V - tem uma taxa de eficácia superior a 90% e no dia seguinte Putin garantiu que "todas as vacinas russas contra a Covid-19 são eficazes" A 24 de novembro a Rússia anuncia eficácia de 95% da vacina Sputnik V contra a covid-19

► A vice-Presidente russa anunciou que os testes clínicos da segunda vacina russa contra a Covid-19, a EpiVacCorona que está a ser desenvolvida pelo Instituto Vector, começam a 15 de novembro,

► O ensaio clínico da potencial vacina CoronaVac da chinesa Sinovac chegou a ser suspenso no Brasil devido a "efeito adverso grave.", embora a empresa chinesa reafirme a confiança no produto, indicando que o efeito secundário não está relacionado com a vacina. Os testes foram retomados no dia 11.

► A 16 de novembro a farmacêutica Moderna revelou que a sua vacina experimental tem uma eficácia de 94,5%.

► A agência norte-americana do medicamento (FDA) deu uma autorização de utilização de emergência e temporária de um medicamento experimental para a Covid-19 fabricado pela Eli Lilly, mas apenas para doentes com sintomas ligeiros ou moderados e não para hospitalizados a necessitar de oxigénio.

Este tratamento experimental com anticorpos sintéticos é o primeiro especificamente desenvolvido para o novo coronavírus.

► A 21 de Novembro a FDA concedeu a autorização de emergência à empresa de biotecnologia Regeneron para a utilização no país do tratamento com anticorpos monoclonais que o Presidente dos EUA recebeu em outubro contra a covid-19.

Mais de 1,4 milhões de mortes no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.415.258 mortos resultantes de mais de 60 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os EUA são o país mais afetado em mortes e infeções, seguidos do Brasil, Índia, México e o Reino Unido.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é a que regista o maior número de mortes em relação à sua população, seguida pelo Peru , Espanha e Argentina.

Portugal registou na quarta-feira 5.290 novos casos de infeção e mais 71 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia em Portugal morreram 4.127 pessoas, dos 274.011 casos de infeção confirmados.

Há mais 11 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 517. Em relação aos internamentos em enfermaria, há menos 24 pessoas internadas, totalizando agora 3.251.

