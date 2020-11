Covid-19. "A emergência é vacinar os grupos que mais peso estão a colocar no SNS" 

Henrique Veiga Fernandes considera que, do ponto de vista técnico, não se justifica que os idosos com mais de 75 anos não institucionalizados estejam fora do grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. Ainda assim, lembra que esta é ainda uma proposta que não está confirmada.

O imunologista diz que esta proposta pode estar em cima da mesa pelo facto de a eficácia da vacina não ter sido demonstrada nos idosos com mais de 75 anos. No entanto, defende que as vacinas em causa têm "um índice de proteção extraordinariamente elevado".

Em entrevista, diz que a primeira linha de vacinação vai ter como objetivo "fundamental" reduzir a incidência dos casos graves e da mortalidade: "E essa é a faixa etária (mais de 75 anos) que está mais afetada".

Henrique Veiga Fernandes afirma que, neste momento, a vacina é "uma urgência e emergência" para reduzir o número de casos graves e, por consequência, ter mais camas e mais cuidados de saúde para a generalidade da população.

"A emergência neste momento é vacinar aqueles grupos que mais estão a colocar um peso no Serviço Nacional de Saúde"

Sobre o plano de vacinação em Portugal, o imunologista defende que começou a ser preparado "um pouco tarde de mais".