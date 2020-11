Portugal regista 64 mortos e 4.093 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 4.093 casos de infeção e mais 64 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 4.427 pessoas, dos 294.799 casos de infeção confirmados.

Há mais 7 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 536. Em relação aos internamentos em enfermaria, há mais 90 pessoas internadas, totalizando agora 3.245.

A DGS revela que estão ativos mais 770 casos de infeção em relação a sábado, num total de 80.838. Foram dados como recuperados mais 3.259 doentes, 209.534 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 80.288 pessoas, menos 197.

Se Portugal mantiver as restrições, terá menos casos de Covid-19 em dezembro

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) estima que, se Portugal mantiver as restrições adotadas atualmente, irá registar em dezembro "níveis muito baixos" de novos casos de covid-19, seguidos de menos admissões hospitalares e mortes.

"Nas mais recentes projeções, estimámos que 22 dos 31 Estados-membros [da União Europeia e do Espaço Económico Europeu] terão uma redução do número de casos confirmados e, subsequentemente, das admissões hospitalares e mortes, para níveis muito baixos", indica o ECDC em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Portugal é um desses países, mas isso apenas se "mantiverem as medidas de resposta em vigor a 18 de novembro de 2020 e até ao final do período de previsão, que é 25 de dezembro de 2020", acrescenta a agência europeia, aludindo ao relatório divulgado esta semana.

PICO DE INFEÇÕES EM MEADOS DE NOVEMBRO DEVERÁ SEGUIR-SE DE ABRANDAMENTO ACENTUADO EM DEZEMBRO

Numa altura em que a situação epidemiológica relativa à doença covid-19 se continua a agravar em Portugal, com novos máximos diários de internamentos e nos cuidados intensivos, o país encontra-se em estado de emergência, com restrições à circulação na via pública durante a semana e fins de semana e aos trajetos entre concelhos nos feriados, horários mais limitados para comércio e restauração e uso obrigatório de máscara na rua e nos locais de trabalho.

Se estas medidas continuarem a serem adotadas em Portugal, o ECDC prevê, no relatório divulgado esta semana com projeções a curto prazo sobre a evolução da situação epidemiológica na União Europeia (UE), que após um pico de infeções em meados de novembro, se registe um abrandamento acentuado em dezembro, que deverá culminar em menos de 2.000 casos diários em janeiro.

Vacina da Covid-19. Plano final de grupos prioritários conhecido na 2.ª quinzena de dezembro

O plano vacinação contra a Covid-19 ainda não foi aprovado, mas os primeiros dados estão a gerar controvérsia por deixar para mais tarde a vacinação dos idosos com mais de 75 anos e sem doenças.

Entre os grupos prioritários para a vacina estão os profissionais de sáude e as forças de segurança. A decisao final cabe ao Governo, que já garantiu que todos os grupos vulneráveis serão vacinados.

O Presidente da República diz que é uma ideia tonta e sublinha que o plano não está fechado.