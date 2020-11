Relaxamento das restrições no Natal provocará aumento de internamentos em janeiro

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) avisa que o relaxamento total das restrições para a covid-19 no Natal irá provocar um aumento dos internamentos na "primeira semana de janeiro", e pede limitações aos ajuntamentos.

"Se as medidas recentemente introduzidas forem levantadas a 21 de dezembro de 2020, prevemos que possa ocorrer um aumento das hospitalizações por covid-19 logo na primeira semana de janeiro de 2021", avisa o ECDC num relatório divulgado esta semana com projeções a curto prazo sobre a evolução da situação epidemiológica na União Europeia (UE).

Notando que "existe muita discussão a nível mundial sobre as potenciais consequências do levantamento das medidas para o período natalício, de modo a que as pessoas estejam mais livres para se encontrarem e celebrarem com os seus amigos e família", o ECDC conclui, com base em cálculos feitos pelos seus especialistas, que "o levantamento antecipado das restrições levará a um aumento mais rápido do número de casos, hospitalizações e mortes".

É possível evitar um aumento de casos?

Questionado se será possível, então, evitar um aumento das infeções de covid-19 na altura festiva e nas semanas seguintes, o ECDC explica em resposta escrita que "isso depende das medidas implementadas e do rigor com que as pessoas aderem às recomendações".

"Uma combinação de medidas - incluindo medidas de distanciamento físico, medidas de permanência em casa, tais como teletrabalho, isolamento em caso de sintomas e a implementação de testes generalizados e rastreio de contactos - é eficaz para travar a propagação do vírus", acrescenta aquela agência europeia.

Já quando questionado sobre medidas específicas para o período festivo, como qual o máximo de pessoas por agregado para os festejos do Natal e do fim de ano, o ECDC nota que, "ao longo de toda a pandemia, foram emitidas orientações sobre intervenções não farmacêuticas aplicáveis aos ajuntamentos", diretrizes essas que "parecem ter um efeito sobre a contenção da propagação e permanecem válidas".

Limitar os ajuntamentos diminui o número de casos

No relatório mais recente com essas orientações, divulgado em setembro passado, o ECDC conclui que "limitar o tamanho dos ajuntamentos no interior e no exterior diminui a probabilidade de propagação da SARS-CoV-2 a um grande número de pessoas".

"Tal medida é mais eficaz se implementada consistentemente, mesmo para ajuntamentos relativamente pequenos, por exemplo, com pouco mais de 10 indivíduos", aponta o ECDC.

O ECDC escusa-se a precisar qual o número máximo de pessoas por ajuntamentos nesta altura, bem como se concorda com recolhimento obrigatório nessas noites, argumentando que "a saúde pública é uma competência nacional" e que, por isso, "cada Estado-membro tomará as suas próprias decisões com base na situação epidemiológica nos seus respetivos países".

Ainda assim, vinca que "as medidas devem ser proporcionais, tendo em consideração a situação epidemiológica e a capacidade dos sistemas de saúde pública e de cuidados de saúde", visando então evitar a sua saturação.

Sediado na Suécia, o ECDC tem como missão ajudar os países europeus a dar resposta a surtos de doenças.

Alívio precoce das medidas preocupa Comissão Europeia

O alerta da Comissão Europeia surge numa altura em que vários países europeus estão a anunciar exceções para o Natal e passagem de ano.

Regras para o Natal devem ser conhecidas "para a semana", diz Presidente da República

O Presidente da República disse na sexta-feira que, esta semana, os portugueses já deverão ficar a saber com o que contam para este Natal, devido às regras impostas por causa da pandemia.

O atual período de estado de emergência termina às 23h59 de 8 de dezembro. Se for renovado por mais 15 dias, o novo período terá início às 00h00 de 9 de dezembro e durará até às 23h59 de 23 de dezembro. Contudo, segundo o Presidente da República, os portugueses não terão de esperar pela avaliação do que acontece nesse 15 dias "para saberem o que é que vão fazer durante o Natal".