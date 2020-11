Vacina da Covid-19. Recomendação de Bruxelas exclui maiores de 75 anos de grupos prioritários

Bruxelas não inclui nenhuma categoria para maiores de 75 anos na recomendação que fez aos países sobre os grupos prioritários, onde sugeriu a criação de 7 grupos.

Deixando a decisão sobre a ordem de vacinação aos países, o que fez foi agrupar as pessoas, segundo critérios que incluem a exposição ao vírus e a vulnerabilidade, como a população com doenças crónicas e outros fatores de risco e os maiores de 60 anos, em particular os que vivem em lares.

Quanto à eficácia e segurança da vacina, incluindo nos diferentes grupos etários, a Comissão diz que será preciso esperar pela avaliação da Agência Europeia de Medicamentos.

No entanto, reconhece que certas vacinas poderão ser mais eficazes para evitar doenças graves e outras serão mais uteis quando administradas a pessoas vulneráveis.

Os governos devem estar preparados para rever os planos de vacinação e ajustá-los à medida que os detalhes das vacinas forem conhecidos e estas estiverem prontas para distribuição.

A Agência Europeia de Medicamentos espera receber muito em breve o primeiro pedido de autorização.

