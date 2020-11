Empresários da restauração dizem que setor está por um fio

Os espaços de restauração puderam esta segunda-feira fechar portas mais tarde, às 15h00. Mas por causa da tolerância de ponto e da restrição à circulação entre concelhos, não houve um aumento significativo de clientes à hora de almoço.

Com as restrições ainda em vigor por causa da pandemia, os empresários temem que o prejuízo dos últimos meses se acentue nas próximas semanas, até porque escasseiam as reservas para os habituais almoçoes e jantares de Natal.

De acordo com a Pro.Var, 20% dos espaços estão neste momento encerrados, alguns defivitivamente. A associação que representa quatro mil restaurantes de todo o país, adianta que 2 em cada 3 registam perdas superiores a 70%.

Os empresários dizem que o negócio está por um fio e pedem ao Governo que permita a reabertura em pleno dos espaços. Caso contrário, apelam à tutela que avance com medidas medidas urgentes e concretas para o setor.