O grupo de empresários da restauração, bares e discotecas continua em protesto em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

Os empresários dizem que só arrumam as tendas e os cobertores quando tiverem uma reunião marcada com o primeiro-ministro. Do grupo de 20, nove estão em greve de fome há 2 dias.

Os empresários exigem a isenção da TSU e a redução do IVA para 6%. Contestam também o recolher obrigatório às 13h ao fim de semana.

