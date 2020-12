Ministra da Saúde e secretário de Estado Adjunto aguardam resultado de teste à covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, estão em isolamento e a aguardar o resultado do teste à covid-19, confirmou à Lusa o Ministério da Saúde.

Uma fonte do Ministério da Saúde adiantou que os governantes estão a aguardar o resultado do teste para a infeção para o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

A notícia foi avançada hoje pelo Expresso, que adianta que os respetivos motoristas e família foram igualmente submetidos ao teste.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, testou positivo na terça-feira para a infeção por SARS-CoV-2, estando em isolamento e com sintomas ligeiros da covid-19, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde.

"O rastreio de contactos pela Autoridade de Saúde Regional está atualmente em curso, para identificar todas as pessoas potencialmente expostas", refere em comunicado a DGS.

Em comunicado enviado às redações, a Direção-Geral da Saúde confirma que a diretora-geral está em isolamento e com sintomas ligeiros da doença.

Ao jornal Expresso, Graça Freitas explicou que foi testada na noite passada, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada.

A habitual conferência de imprensa diária sobre os dados da Covid-19 em Portugal foi hoje cancelada.

Portugal registou na terça-feira mais 2.401 casos de infeção e mais 72 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 4.577 pessoas, dos 300.462 casos de infeção confirmados.

Havia menos 4 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 521. Em relação aos internamentos em enfermaria, havia menos 67 pessoas internadas, totalizando agora 3.275.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

Mais de 1,46 milhões de mortos e 63,2 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

