Vacina da covid-19. Agência Europeia do Medicamento só autoriza quando souber que é segura

Apesar do Reino Unido já ter autorizado a avançar na próxima semana com a vacinação, a Agência Europeia do Medicamento garante que só vai autorizar as vacinas contra a covid-19 quando tiver dados de que são seguras.

Na manhã desta quarta-feira na reunião dos ministros da Saúde da União Europeia, os 27 ouviram que é preciso que cada país tenha preparado o plano de vacinação. Mas também que não podem baixar por enquanto as medidas restritivas.

Todos os Estados-membros vão receber os primeiros lotes das vacinas ao mesmo tempo. Portugal, que terá a presidência da União Europeia a partir de janeiro, no momento em que este processo de vacinação vai acontecer, apresenta o plano nacional esta quinta-feira.