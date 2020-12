Empresários em greve de fome foram recebidos por Fernando Medina 

Os nove empresários da restauração, bares e discotecas vão no sétimo dia de greve de fome, em frente à Assembleia da República, e esta quinta-feira, Ljubomir Stanisic e José Gouveia foram recebidos pelo presidente da Câmara de Lisboa.

O encontro acontece no mesmo dia em que o grupo entregou ao assessor do presidente da Assembleia da República uma petição com mais de 70 mil assinaturas para serem recebidos pelo primeiro-ministro ou pelo ministro da Economia.

Os nove empresários instalados à porta do Parlamento exigem um apoio a fundo perdido, isenção da TSU até ao final do ano, redução do IVA da restauração para 6% e o fim do recolher obrigatório ao fim de semana a partir das 13:00.

Ljubomir Stanisic e José Gouveia, da Associação Nacional de Discotecas, foram recebidos esta quinta-feira por Fernando Medina, autarca de Lisboa.

Fernando Medina garante que não há nenhuma guerra entre o Governo e o movimento, assegurando que tomou a dianteira das negociações por uma questão de humanidade.

À saída da reunião, Ljubomir Stanisic revelou que ficou agendado um novo encontro na próxima semana.