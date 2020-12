Vida de luxo de alguns empresários da restauração em greve de fome criticada nas redes sociais

Nove empresários da restauração, bares e discotecas cumprem esta quinta-feira o sétimo dia de greve de fome em frente à Assembleia da República.

Nas redes sociais, têm surgido fotografias que mostram um vida de luxa de alguns dos manifestantes, que rejeitam viver acima das possibilidades.

Os nove empresários instalados à porta do Parlamento, exigem um apoio a fundo perdido, isenção da TSU até ao final do ano, redução do IVA da restauração para 6% e o fim do recolher obrigatório ao fim-de-semana a partir das 13 horas.