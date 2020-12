Mais 79 mortes e 3.772 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 79 mortes e 3.772 novos casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 4.724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados. Foram considerados recuperados mais 5.572 doentes, totalizando agora 229.018.

Havia menos 8 doentes internados em enfermaria, totalizando 3.330. Não houve nenhum doente internado nas Unidades de Cuidados Intensivos nas últimas 24 horas, mantendo-se os 525 de ontem.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

Os especialistas, dirigentes dos partidos políticos e parceiros sociais analisaram a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal num encontro no Infarmed durante a manhã de hoje.

Segundo o investigador André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, a epidemia de Covid-19 atingiu o pico da sua incidência em Portugal no dia 25 de novembro, verificando-se já uma tendência de descida..

O primeiro-ministro afirmou hoje que as medidas adotadas estão a produzir resultados, havendo uma trajetória descendente de novos casos de covid-19, mas advertiu que janeiro é mês de risco e as restrições não podem ser aliviadas.

Vacina da Pfizer poderá chegar a Portugal a 1 de janeiro

A vacina contra a covid-19 da Pfizer e BioNTech poderá chegar a Portugal no dia 1 de janeiro de 2021, três dias depois da aprovação da Agência Europeia do Medicamento, que está prevista para 29 de dezembro.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela diretora-médica da Pfizer Portugal, em entrevista à RTP.

Numa primeira fase, está previsto que sejam vacinados 300 mil portugueses.

Mais de 1,48 milhões de mortos e 63,8 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já matou pelo menos 1.482.240 pessoas no mundo e infetou mais de 63.865.770. Pelo menos 40.695.700 pessoas já foram consideradas curadas.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus relatórios mais recentes são os Estados Unidos com 2.562 novas mortes, México (825) e Itália (785).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 145 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (109), Espanha (97) e o Itália (93).

