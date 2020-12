Termina hoje a proibição de circular entre concelhos em todo o território nacional, uma das restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19 A medida só volta a estar em vigor na semana da passagem de ano.

Ir de um concelho para outro volta a ser permitido a partir das 00h00 desta quarta-feira.

O novo estado de emergência, decretado na passada sexta-feira, entra em vigor amanhã e vai prolongar-se até ao dia 23 de dezembro, mas não prevê limites à circulação entre concelhos, que só voltarão a existir entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro

Mantêm-se no entanto as regras mais apertadas para os concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado

Nestes concelhos continua a haver recolher obrigatório entre as 13h00 e a 5h00 nos próximos

dois fins de semana.

É também proibido circular na via publica entre as 23h00 e as 5h00 dos restantes dias da semana.

Na semana do natal, nos dias 24 e 25, a circulação na via pública pode ser feita até às 2h00. A medida mantém-se na noite de passagem de ano.



Concelhos com risco extremamente elevado e muito elevado

A lista de concelhos com risco extremamente elevado e muito elevado passa de 127 para 113 municípios, mantendo a proibição de circulação na via pública a partir das 13:00 nos próximos dois fins de semana, avançou este sábado o Governo.

Integrando apenas o território continental português, a atualização da lista de distribuição de concelhos por nível de risco entra em vigor a partir de quarta-feira e até 23 de dezembro, no âmbito do novo estado de emergência para responder à pandemia da covid-19.

Concelhos de "risco extremamente elevado" e "risco muito elevado"

Proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis.

Proibição de circulação na via pública no fim de semana entre as 13:00 e as 05:00.

Dever geral de recolhimento domiciliário fora do período compreendido entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis, e a partir das 13:00 aos fins de semana.

Nos dias úteis, os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22:30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio).

Aos fins de semana e feriados, os estabelecimentos comerciais apenas podem funcionar entre as 08:00 e as 13:00. A restauração pode funcionar depois desse horário, mas apenas para 'take-away' e entregas ao domicílio.

Concelhos de "risco elevado"

Proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00.

Dever geral de recolhimento domiciliário fora do período compreendido entre as 23:00 e as 05:00.

Estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22:30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio).

Concelhos de "risco moderado"