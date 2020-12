Covid-19. Testes rápidos "traduzem falsa esperança" 

Henrique Oliveira, matemático e professor do Instituto Superior Técnico, estima que o alívio das medidas do estado de emergência na época do Natal pode provocar entre 800 e 1.500 mortes.

"A previsão que fazemos é de 800 a 1.500 óbitos devido à abertura do Natal"

Em entrevista à SIC Notícias, o matemático aponta como principal fator a deslocação de pessoas entre concelhos.

Sobre os testes rápidos feitos antes do Natal, Henrique Oliveira alerta que podem dar uma falsa sensação de segurança e pede que as pessoas sejam responsáveis.