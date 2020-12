Covid-19. Francisco Ramos acredita que Portugal pode atingir imunidade de grupo no final da primavera

O coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 garante que Portugal está pronto para começar a vacinação.

Antecipada a reunião da Agência Europeia do Medicamento para a próxima segunda-feira, é possivel que a vacinação contra a covid-19 comece uma semana antes da data prevista, ou seja, ainda antes do fim do ano.

O plano de vacinação mais desenvolvido será conhecido no fim da semana. Mas na audição parlamentar pedida pelo PSD e pelo CDS, o coordenador avançou já alguns pormenores.

Francisco Ramos diz que a identificação das pessoas que constam dos grupos prioritários já está em curso, mas as marcações para as vacinas ainda não arrancaram.

Entretanto está a ser preparada uma campanha de sensibilização para a vacinação, que nao sera obrigatória. As doses, garante Francisco Ramos, vão chegar para todos.

Através da vacinação, e tendo em conta a análise dos peritos, Francisco Ramos acredita que Portugal pode chegar à imunidade de grupo no final da primavera ou início de verão. Ainda assim, lembra que nada vai mudar no imediato.