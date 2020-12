Portugal regista mais 75 mortes e 4.336 casos de covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 75 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.336 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.977 mortes e 366.952 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 70.285 casos, mais 599 em relação a quinta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.061 pessoas, menos 81 do que no dia anterior, das quais 484 em cuidados intensivos, menos 10 face a quinta-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 77.432 contactos, mais 981 relativamente a quinta-feira, mostram os dados, que apontam para mais 3.662 doentes recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 290.690 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Das 75 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 27 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 31 na região Norte, 12 foram registadas na região Centro, 4 no Alentejo e uma nos Açores.

Uma das vítimas mortais, do sexo masculino, pertence à faixa etária entre os 10 e os 19 anos. É a segunda morte nesta faixa etária desde a chegada da pandemia a Portugal.

No que diz respeito aos 4.336 novos casos, 2.001 registam-se na região Norte, 1.360 em Lisboa e Vale do Tejo, 674 na região Centro, 195 no Alentejo, 67 no Algarve, 21 nos Açores e 18 na Madeira.

Até setembro, quase 2% da população portuguesa teve covid-19, de acordo com as conclusões do maior painel serológico feito em Portugal.

Baseado num inquérito feito a mais de 13 mil voluntários, o estudo concluiu que 1,9% da população desenvolveu anticorpos, ou seja, um em cada 50 portugueses terão sido infetados na primeira vaga da pandemia de covid-19.

O Painel Serológico Nacional apurou que o número de portugueses que tiveram contacto com o novo coronavírus foi superior a 195 mil, o que representa o triplo dos casos confirmados em outubro.

