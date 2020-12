Covid-19. Reino Unido e Itália com novos confinamentos no Natal

No Reino Unido, o Governo voltou atrás no alívio das medidas de prevenção da covid-19 para os encontro familiares no Natal. O primeiro-ministro, Boris Johnson, subiu o nível de risco em Londres e na região sudeste e leste de Inglaterra devido à propagação de uma nova variante do vírus.

Inicialmente estava planeado um alívio das medidas para esta semana. O Governo tinha anunciado que iria ser possível o ajuntamento de até três agregados familiares durante cinco dias à volta do Natal. Essa medida fica limitada agora ao dia de Natal e apenas nos territórios que não estão no quarto nível de risco. Nessas regiões, nem sequer serão permitidos os encontros entre famílias durante as festas.

As medidas entram em vigor já a partir de domingo de manhã. O comércio local, assim como os ginásios, vão permanecer fechados durante todo o período de Natal. A razão para a alteração das medidas está relacionada com a identificação de uma variante do vírus SARS-CoV-2 que se propaga de uma forma muito mais rápida.

Também o primeiro-ministro italiano voltou atrás na liberdade de circulação para compras de Natal e celebrações em família. Todo o país fica em confinamento entre 24 de dezembro e 6 de janeiro e as restrições ficam ainda mais apertadas nos dias de festa.

O comércio não essencial irá permanecer fechado, mas, mesmo assim, o ministro da Saúde italiano diz que há risco de existir uma terceira vaga em janeiro.