Covid-19. Restrições de fim de ano são "mais um passo para o precipício" para restaurantes

O Governo anunciou o alargamento dos apoios destinados aos restaurantes de forma a incluir as perdas relativas à passagem do ano. As medidas de restrição contra a covid-19 anunciadas por António Costa impedem a realização dos jantares no dia 31 de dezembro e obrigam ao fecho às 13:00 no fim de semana seguinte. Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, considera que o apoio anunciado é “residual”.

“É evidente que este apoio ao fim de semana é melhor do que nada, mas obviamente que estamos a falar de um apoio muito pouco robusto”, disse em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias.

Para a secretária-geral, deveria ser considerado os ganhos referentes ao período homólogo, uma vez que esta época é bastante forte para os restaurantes.

“A restauração vive com programação. Os empresários tiveram de fazer aquisições de matérias primas, contratar serviços, contratar pessoas e a verdade é que tudo isto, numa situação em que as empresas já se encontram tão débeis é mais um passo para o precipício”, disse ainda.

Ana Jacinto deixou ainda uma alerta para que os Governo disponibilize os apoios que foram anunciados no início de dezembro.