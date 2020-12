Covid-19. Clientes cancelam reservas em restaurantes por causa das novas medidas

Os empresários da restauração receberam com revolta as novas medidas contra a covid-19 para a Passagem de Ano. Com a implementação do recolher obrigatório, os clientes estão a cancelar as reservas que tinham feito para o jantar de 31 de dezembro.

Seja em Lisboa, Porto ou Algarve, são muitos os restaurantes que foram atingidos pelas novas medidas. Desde que António Costa fez o anúncio, não param de receber chamadas para cancelar as reservas.

No Porto, os profissionais da restauração estão em protesto à duas semanas. Para esta segunda-feira está prevista uma nova manifestação.