Nova estirpe de coronavírus. Caos no Canal da Mancha, depois de França fechar fronteiras

Cada vez mais países estão a fechar-se ao Reino Unido devido à descoberta de uma nova estirpe do coronavírus.

O bloqueio fronteiriço imposto por França está a provocar o caos nos dois lados do Canal da Mancha.

Em Dover, de onde partem ferries e o comboio do eurotúnel, há centenas de camionistas retidos. O porto de saída do Reino Unido para o continente está fechado desde a meia noite de domingo e por 48 horas.

O congestionamento entre a ilha e o continente já tem dias. Começou com o avolumar do abastecimento ao Reino Unido a dias do Brexit se efetivar, a 1 de janeiro a dias também do consumismo de Natal.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, falaram por telefone, mas não decidiram resolver o embargo o mais depressa possível.