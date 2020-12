Fecho de fronteiras aos cidadãos britânicos tira 21 mil turistas à Madeira em dezembro

A semana do Natal e Ano Novo são as duas melhores semanas do ano para o turismo na Madeira e, apesar da pandemia, as perspetivas até eram boas, mas o fecho das fronteiras aos cidadãos do Reino Unido trocou as voltas aos hoteleiros.

O fecho de fronteiras vai tirar 21 mil turistas britânicos à Madeira no mês de dezembro. Os hoteleiros falam já em perdas de milhares de euros e quebras acima dos 40% em apenas 24 horas.