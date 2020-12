Londres e Paris cancelam fogo de artifício da passagem de ano

A entrada em 2021 não terá festa em duas das principais capitais europeias. Londres e Paris cancelaram os espetáculos de fogo de artifício que costuma pintar o céu nos primeiros minutos do novo ano.

Em Londres, a ordem é para ficar em casa. Em Paris, o recolher obrigatório começa às 20:00. As medidas para conter a pandemia de covid-19 afetam negócios, que costumam ter casa cheio na passagem de ano. Entre os afetados estão também portugueses.

A Avenida dos Campos Elísios costumava receber centenas de milhares de pessoas para assistir ao tradicional fogo de artifício. Este ano estará deserta, com as autoridades nas ruas a fiscalizar o recolher obrigatório.

Na capital britânica, será o Big Ben que recebe o novo ano com as tradicionais badaladas da meia-noite. As autoridades vão estar em força nas ruas para fiscalizar festas ilegais, mas também protestos contra o confinamento e manifestações relacionadas com o Brexit.

Em ambas as cidades, os proprietários de restaurantes sofrem mais um duro golpe devido à imposição de encerramento numa das noites mais movimentadas do ano.