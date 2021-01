Covid-19. Mais de 1.200 pessoas multadas em festa de fim de ano ilegal em França

A passagem de ano francesa ficou marcada por uma festa ilegal que juntou 2.500 pessoas num armazém abandonado. O Governo anunciou a abertura de um inquérito para identificar e processar os responsáveis pelo evento.

Vários participantes ofereceram resistência à intervenção das autoridades. Uma viatura foi incendiada e três agentes ficaram feridos durante o arremesso de pedras e garrafas. O evento terminou com mais de 1.200 multas por incumprimento do recolher obrigatório, participação em reunião ilegal e violação do uso obrigatório de máscara.

No Reino Unido, a situação dos hospitais está a ficar crítica devido ao aumento de casos de covid-19. Se, por um lado, este sábado ficou marcado por um novo máximo diário de infeções, por outro, foi também o dia em que mais uma vacina contra a doença chega aos hospitais britânicos.

Na Alemanha o confinamento geral decretado até 10 de janeiro deverá ser prolongado na esperança de achatar a curva de contágios. Na Grécia, o Governo optou por paralisar apenas alguns serviços de atividade não essenciais.