Mais 95 mortes e 9.927 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 95 mortes relacionadas com a covid-19 e 9.927 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.472 mortes e 456.533 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 93.360 casos, mais 6.356 em relação a ontem.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.333 pessoas, mais 40 do que ontem, e 514 em cuidados intensivos, mais 1.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 103.771 contactos, mais 3.668 relativamente a quarta-feira.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 3.476 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 355.701 pessoas.

O Governo vai manter as medidas atualmente em vigor e alarga para este fim de semana a proibição de circulação entre concelhos e a circulação na via pública, a partir das 13:00, a todos os concelhos com pelo menos 240 infetados por 100 mil habitantes. Assim, apenas 25 concelhos do país ficarão de fora.

Ontem o Parlamento aprovou um novo estado de emergência de uma semana, até 15 de janeiro, quando o país registou mais de 10 mil novas infeções em apenas 24 horas.

A Organização Mundial de Saúde apelou esta quinta-feira aos países europeus para reforçarem medidas de controlo de contágio pelo novo coronavírus face à "situação alarmante provocada pela nova variante descoberta no Reino Unido".

Numa conferência de imprensa virtual, o diretor regional da organização, Hans Kluge, afirmou que a Europa está "num ponto de viragem" da pandemia, defendendo que "ciência, política, tecnologia e valores têm de formar uma frente unida para fazer recuar este persistente e elusivo vírus".

A gigante químico-farmacêutica Bayer anunciou esta quinta-feira uma parceria com a farmacêutica alemã Curevac para a apoiar no desenvolvimento da sua vacina contra a covid-19, atualmente na última fase de testes clínicos.

As duas empresas "firmam um acordo de colaboração e serviço (...) para apoiar a CureVac em muitas áreas", incluindo a produção e comercialização de uma vacina, facilitando "o fornecimento de várias centenas de milhões de doses ", indica a Bayer, em comunicado, sem especificar as verbas envolvidas.

A Comissão Europeia anunciou em novembro um contrato com a farmacêutica alemã CureVac para assegurar a aquisição de 405 milhões de doses de uma potencial vacina para a União Europeia (UE).

Pandemia já matou pelo menos 1.88 milhões de pessoas e infetou mais de 87 milhões

A covid-19 já matou pelo menos 1.884.187 pessoas no mundo e infetou mais de 87.162.540 desde o início da pandemia em dezembro de 2019, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP de fontes oficiais às 11:00.

Pelo menos 54.233.100 de pessoas já foram consideradas curadas.

Os países que registaram o maior número de mortes são os Estados Unidos, Brasil e México.

