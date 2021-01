Direção clínica do hospital de Viseu diz que unidade está no limite 

Com 132 pessoas internadas, há apenas oito camas disponíveis para doentes covid-19 no Centro Hospitalar de Viseu. A direção clínica admite o estado limite em que se encontra a estrutura e os recursos humanos do hospital.

Segundo o que a SIC conseguiu apurar, a estrutura de apoio de retaguarda montada no parque do Fontelo, na cidade de Viseu, para responder a todo o distrito, continua sem permissão para avançar, embora esteja preparada para receber doentes covid-19.

Enquanto isso, continuam a ser canceladas cirurgias não urgentes que precisam de internamento e algumas consultas externas, para o hospital conseguir responder ao aumento de casos.

Várias fontes garantem que a logística exigida para o funcionamento deste equipamento iria obrigar a um stress maior em termos de recursos humanos, não apenas ao hospital de Viseu, mas também ao agrupamento de centros de saúde.