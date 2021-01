Queda de neve obriga ao corte de estradas em Castanheira de Pera

Três estradas de acesso ao maciço da serra da Lousã, no concelho de Castanheira de Pera, no norte do distrito de Leiria, estão encerradas devido à neve, afirmou este domingo o município.

As estradas nacional 236, em Cova das Malhadas, municipal 1151, em Ameal, e municipal 1148, em Coentral, foram encerradas devido à queda de neve naquela zona da serra, anunciou a Câmara de Castanheira de Pera, em nota de imprensa.

De acordo com a nota, o município e a GNR reavaliaram na manhã deste domingo a situação, e verificou-se que "ainda não existem condições para a circulação rodoviária, mantendo-se o encerramento até próxima reavaliação".

"Tal facto deve-se aos nevões que têm caído no concelho de Castanheira de Pera, nas últimas horas, e ao facto de haver baixas temperaturas que provocaram acumulação de neve e gelo neste território a norte do distrito de Leiria", esclareceu a autarquia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, as três estradas estão cortadas desde as 15:29 de sábado.